Calciomercato Fiorentina, Sousa sul futuro: "Parlerà la società"

21/04/2017 14:10

CALCIOMERCATO FIORENTINA SOUSA / Paulo Sousa non affronta le domande sul futuro in conferenza stampa. Alla vigilia della sfida con l'Inter, il tecnico viola risponde così a chi gli chiede di quello che accadrà a fine anno: "Io resto concentrato sul presente. A fine anno parleremo in maniera profonda di quello che è successo in questo biennio. Sarà la società a parlarne, io penserò a vincere fino alla fine del campionato".

Su Pioli suo possibile successore, Sousa dice: "Non è una domanda che dovete fare a me. Posso solo dire che è un bravissimo allenatore".

B.D.S.