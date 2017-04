Monaco-Juventus, Glik 'cuore granata': messaggio chiaro ai bianconeri

21/04/2017 13:46

MONACO JUVENTUS TORINO GLIK / Juventus e Monaco si sfideranno nella semifinale di Champions League. Kamil Glik, difensore monegasco con un felice passato nel Torino, non ha dimenticato i suoi trascorsi granata. Poco dopo il sorteggio odierno, infatti, ha postato su Facebook una fotografia di un suo intervento duro su Giaccherini in un derby contro i bianconeri. Glik sembra quindi già pronto a dare 'battaglia' anche in Champions.

M.D.A.