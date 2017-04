Calciomercato Juventus, da Fabinho a Bernardo Silva: quanti obiettivi nel Monaco

Salvatore Lavino (@sal85lav)

21/04/2017 13:00

JUVENTUS MONACO CALCIOMERCATO / La Juventus ha trovato il Monaco dall'urna di Nyon: la compagine allenata da Leonardo Jardim sarà l'ultimo ostacolo per i bianconeri verso la finalissima di Champions League a Cardiff, ma intanto i biancorossi già da tempo si trovano sotto stretta osservazione da parte di Marotta e Paratici per questioni strettamente inerenti il calciomercato. Infatti sono tanti i giocatori che si sono messi in luce in questa stagione nel Principato, a cominciare da Kylian Mbappé: il ragazzino terribile sta segnando gol a grappoli e ha trascinato la sua squadra fino in semifinale, raccogliendo uno scalpo importante come quello del Borussia Dortmund. Per averlo la Juventus deve superare la concorrenza dell'Inter ed anche di altri top club europei. Ma Mbappé non è il solo elemento che piace a Vinovo: anche Tiemoue Bakayoko (22) è meritevole di attenzioni. Si tratta di un mediano dal fisico possente, seguito anche dal Chelsea di Antonio Conte oltre che dal PSG, al quale in passato è già andato Kurzawa. Piacciono però anche Benjamin Mendy (22), terzino sinistro che sa disimpegnarsi molto bene anche a centrocampo e Djibril Sidibé (24), attualmente infortunato ma che ha contribuito in maniera notevole ai successi sportivi del Monaco in questa stagione e che piace al Chelsea.

Calciomercato Juventus, da Fabinho a Lemar: tante occasioni da Monaco

Il pezzo pregiato del Monaco sarebbe però Fabinho (23), che la Juve sta puntando da un po' e che nonostante la giovane età figura tra i leader del sodalizio guidato da Jardim. Il brasiliano è stato inseguito con una certa insistenza anche dal Napoli, ma alla fine è rimasto nella Ligue 1 dove è riuscito anche a maturare tecnicamente finendo con l'accentrare la propria posizione da cursore di fascia destra a mediano. L'esterno carioca possiede anche una notevole precisione di tiro, non a caso eccelle anche nei calci di rigore. Diverse sono le squadre interessate a Fabinho, il cui contratto scade nel 2021. E non bisogna dimenticare l'estroso Bernardo Silva, 22enne che oltre alla Juve ed al Chelsea vede nel Barcellona un altro illustre estimatore; e che dire di Thomas Lemar (22), attaccante che potrebbe rientrare nel giro del calciomercato Juventus. Insomma, tanti sono i giocatori giovani e di prospettiva che potrebbero fare al caso di Marotta e Paratici ed in grado di rinverdire i fasti di David Trezeguet, il quale compì ai tempi proprio il percorso che dal Principato di Monaco conduce alla Juventus.