Monaco-Juventus, Giuly: "Non abbiamo niente da perdere"

21/04/2017 12:44

MONACO JUVENTUS GIULY / "La fiducia è la parola chiave del Monaco, che non ha niente da perdere ed è già contento di essere in semifinale. Metteremo tutto per arrivare in finale a Cardiff". Così Ludovic Giuly dopo il sorteggio Champions di Nyon che ha accappiato la squadra monegasca alla Juventus in semifinale. "La squadra sta vivendo un grandissimo momento - ha aggiunto il dirigente del club del Principato - La nostra forza sono il gruppo. mister Jardim e la struttura societaria che col tempo sta scalando posizioni in Europa". Sicuro protagonista della doppia sfida sarà il 18enne Mbappé, fin qui autore di una grande Champions e nel mirino di tutte le big d'Europa: "Quanto costa? Bisogna chiederlo al Presidente - ha risposto Giuly - L'unica certezza è che è un giocatore del Monaco. La stima di sicuro è alta, serve un assegno molto ricco per portarcelo via".

R.A.