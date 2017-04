21/04/2017 12:10

JUVENTUS SORTEGGIO CHAMPIONS NEDVED / "E' un grandissimo onore stare qui insieme ad altri tre grandissimi club come Real Madrid, Monaco e Atlético. Ai nostri tifosi dico che cercheremo di far vedere un grande calcio anche nelle semifinali". Così Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, prima del sorteggio di Champions League in quel di Nyon che svelerà l'avversaria della squadra bianconera nella semifinale.