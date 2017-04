Calciomercato Inter, la Sampdoria fa sul serio per Nagatomo

21/04/2017 12:25

CALCIOMERCATO INTER SAMPDORIA / La Sampdoria guarda in casa Inter rinforzare le corsie esterne. Il nome caldo è Nagatomo, che in questa stagione ha trovato poca continuità. Tuttavia, come riporta 'Sportmediaset', i blucerchiati devono fare i conti con le richieste del giocatore, che non sembra intenzionato ad abbassarsi l'ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione: la dirigenza sampdoriana starebbe pensando di proporre all'Inter un prestito con diritto di riscatto.

M.D.A.