Calciomercato Torino, quattro acquisti per sognare l'Europa

21/04/2017 11:40

CALCIOMERCATO TORINO / Quando la stagione si avvia alle fasi conclusive, in casa Torino si inizia a pensare al prossimo campionato. Come riporta 'Tuttosport', l'obiettivo sarà un colpo per ogni reparto: in porta, in difesa, a centrocampo e in attacco, dove si spera nella permanenza di Belotti. Tra i pali si cerca una chioccia che possa aiutare la crescita di Milinkovic-Savic, mentre nel reparto arretrato non si vuole rischiare di puntare soltanto su due giovani talenti (Lyanco e Bonifazi). A centrocampo, invece, servirebbe un interno di peso e personalità, come Kucka, mentre in attacco si cerca una valida spalla di Belotti. Mihajlovic, che vuole restare, cerca garanzie da Cairo per andare in Europa League, obiettivo già raggiunto quando in panchina c'era Ventura.

M.D.A.