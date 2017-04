Calciomercato Inter, Babacar svela: "Mi volevano, ma scelsi di restare a Firenze"

21/04/2017 11:31

CALCIOMERCATO INTER BABACAR / Alla vigilia della sfida con l'Inter, El Khouma Babacar ha svelato che un paio di stagioni fa - dopo quella famosa doppietta che nel 2014-2015 mise al tappeto l'allora squadra di Mancini - il club nerazzurro ha provato a prenderlo: "L’Inter mi voleva seriamente, ma io scelsi di rimanere a Firenze - le parole dell'attaccante senegalese in forza alla Fiorentina ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport' - Questa città mi ha accolto come un figlio, mi sento in debito. Voglio fare qualcosa di importante per i tifosi viola".

