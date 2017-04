Serie A, oggi Consiglio federale: la Lega sarà commissariata

dall'inviato Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

21/04/2017 11:22

SERIE A CONSIGLIO FEDERALE / Oggi si tiene il Consiglio federale della Figc. Le ultime news Serie A, vedono un mancato accordo tra i 20 presidenti del massimo campionato italiano sulla governance della Lega, che oggi dovrebbe essere commissariata. Nell'assemblea tenuta ieri, infatti, non è stata raggiunta l'intesa né sul rinnovo dei vertici, né sulle modifiche statutarie. Sarà quindi il Consiglio federale odierno a nominare il commissario (le 'big' starebbero spingendo per Tavecchio). Come appreso dall'inviato di Calciomercato.it, tra le personalità già arrivate in Consiglio oggi, ci sono Carlo Tavecchio (presidente Figc), Cosimo Sibilla (presidente della Lega Nazionale Dilettanti), Marcello Nicchi (presidente Associazione Italiana Arbitri) e Gabriele Gravina (presidente Lega Pro).

M.D.A.