Serie B, Novara-Perugia e Benevento-Vicenza: tra playoff e salvezza

Marco Orrù

21/04/2017 10:19

NEWS SERIE B / Doppio anticipo del venerdì per quanto riguarda la 37esima giornata diel campionato di Serie B. Lunedì e martedì, infatti, tutti di nuovo in campo per il turno infrasettimanale della 'Cadetteria'. Alle ore 19 di oggi si gioca Novara-Perugia, mentre alle 21 ecco Benevento-Vicenza: sarà scontro playoff al Piola, mentre il match del Vigorito sarà una sfida testa-coda in classifica.

Novara-Perugia e Benevento-Vicenza, le probabili formazioni

Al Piola di Novara andrà in scena un autentico scontro playoff. Il Novara, rilanciatosi con la straordinaria vittoria di Frosinone, è tornato più che mai in corsa dopo un digiuno da vittorie che durava da un mese e mezzo. Il Perugia, al contrario, sembra essersi fermato, dopo un bel filotto di risultati positivi: due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre. E dire che prima di questo trittico negativo, la sqaudra di Bucchi aveva battuto a domicilio per 5-0 una delle squadre più in forma del 2017, l'Avellino di Novellino. Dunque, le due squadre vengono da due momenti diversi, ma l'obiettivo è il medesimo. Ci sono tre punti di differenza tra le due compagini, 53 punti il Perugia, 50 il Novara e dunque questo match assomiglia in tutto e per tutto ad uno spareggio playoff. Stando alle ultime news Serie B, Boscaglia conferma praticamente in blocco la squadra che ha espugnato il Matusa, col solo Montipò in luogo dello squalificato Da Costa in porta. Confermatissima la coppia d'attacco Macheda-Galabinov che lunedì ha steso la squadra di Marino. Bucchi invece deve rinunciare a Del Prete, con Fazzi al suo posto, e propone Mustacchio al posto di Guberti davanti.

Novara-Perugia, le probabili formazioni:

NOVARA (3-5-2): Montipò; Troest, Chiosa, Scognamiglio; Dickmann, Cinelli, Selasi, Casarini, Calderoni; Macheda, Galabinov. All.: Boscaglia.

PERUGIA (4-3-3): Brignoli; Fazzi, Volta, Monaco, Di Chiara; Acampora, Gnahorè, Dezi; Nicastro, Di Carmine, Mustacchio. All.: Bucchi.

Al Vigorito va in scena una sfida forse ancor più delicata di quella che si gioca in Piemonte. Tra Benevento e Vicenza ci si gioca i playoff e la salvezza, obiettivi diversi ma non per questo meno importanti. La squadra di Baroni, con i suoi 54 punti, è quella più vicina alle prime tre della classifica e dunque ha anche l'obiettivo di accorciare le distanze per assicurare i playoff. I punti di distacco da Spal, Verona e Frosinone sono 8 e per ora bastano per assicurare gli spareggi di fine stagione, ma la quota minima di 10 non fa dormire sogni tranquilli a nessuno. Dall'altra parte un Vicenza disperato, che ha appena cambiato allenatore, passando da Bisoli a Torrente. Il club veneto nel girone di ritorno, dopo il calciomercato di gennaio, ha vinto solo due volte, precipitando al quart'ultimo posto della classifica. Baroni ha un solo grande dubbio: Ciciretti. Il trequartista torna dalla squalifica, ma è in dubbio per una noia muscolare. Se recupera, spazio al 4-2-3-1, se non ce la fa, via libera al 4-3-3. Il neo tecnico del Vicenza giocherà col tridente Giacomelli-Ebagua-Vita.

Benevento-Vicenza, le probabili formazioni:

BENEVENTO (4-2-3-1): Cragno; Venuti, Camporese, Lucioni, Lopez; Chibsah, Buzzegoli; Ciciretti, Falco, Melara; Ceravolo. All.: Baroni.

VICENZA (4-3-3): Amelia; Pucino, Adejo, Esposito, D'Elia; Rizzo, Gucher, Signori; Vita, Ebagua, Giacomelli. All.: Torrente.