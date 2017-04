Juventus, una statistica fa ben sperare in chiave Champions

21/04/2017 11:04

BARCELLONA JUVENTUS CHAMPIONS / In attesa dei sorteggi che sveleranno l'avversaria nelle semifinali, la Juventus può senz'altro guardare con fiducia alla possibile vittoria della Champions League, un trofeo che manca da ben 21 anni, grazie anche a una statistica che chiama in causa proprio il Barcellona. Nei due precedenti in cui la squadra blaugrana non è riuscita ad andare a segno nemmeno una volta tra la gara d'andata e quella di ritorno, l'avversaria che ha fatto per così dire l'impresa ha poi vinto la Champions. Nel 2007/2008 è toccato al Manchester United di Cristiano Ronaldo (0-0 e 1-0) e poi vittoria in finale ai rigori contro il Chelsea, nel più recente 2012/2013 al Bayern Monaco (4-0 e 3-0) prima del successo all'ultimo atto contro il Borussia Dortmund. Se non c'è due senza tre...

R.A.