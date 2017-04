DIRETTA Serie A, Juventus-Genoa: schieramento a sorpresa di Allegri

Maurizio Russo

23/04/2017 19:45

DIRETTA JUVENTUS GENOA LIVE / Il posticipo domenicale della 33esima giornata del campionato di Serie A mette di fronte Juventus e Genoa. Reduce dal passaggio del turno in Champions, la squadra di Allegri va a caccia di un altro successo per ipotecare il sesto scudetto consecutivo, mentre quella di Juric spera di bissare la clamorosa vittoria dell'andata in casa. Calciomercato.it vi offre il match dello 'Juventus Stadium' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (3-4-3): Neto; Barzagli, Bonucci, Benatia; Lichtsteiner, Khedira, Marchisio, Asamoah; Dybala, Higuain, Mandzukic. All. Allegri

GENOA (3-4-3): Lamanna; Gentiletti, Burdisso, Munoz; Lazovic, Veloso, Cataldi, Laxalt; Ntcham, Simeone, Palladino. All. Juric

CLASSIFICA: Juventus* punti 80, Roma* 72, Napoli 71, Lazio 64, Atalanta 63, Milan 58, Inter 56, Fiorentina 55, Torino 48, Sampdoria 45, Udinese 43, Chievo 38, Cagliari 38, Sassuolo 36, Bologna 35, Genoa* 30, Empoli 29, Crotone 24, Palermo 16, Pescara* 14. *Una partita in meno