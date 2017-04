Calciomercato Fiorentina, Tello: "Felice di restare. Napoli? Non dipende da me"

21/04/2017 10:44

CALCIOMERCATO NAPOLI TELLO FIORENTINA / Il Napoli dovrà prima o poi guardare a dei reali sostituti per le fasce offensive. Si lavora ai rinnovi di Insigne e Mertens, mentre dall'altra parte manca una reale alternativa a Callejon. Uno dei nomi accostati agli azzurri è quello di Cristian Tello che, intervistato da 'Tuttosport', ha parlato del proprio futuro e della situazione in casa Fiorentina: "Ci sono tre giocatori nel mio ruolo che apprezzo maggiormente: Cuadrado, Callejon e Insigne".

FUTURO - "Napoli? Le voci sono tante ma io sarei felice di restare alla Fiorentina. La cosa però non dipende da me. Sarà la società a decidere se riscattarmi o meno. Qualunque cosa accadrà però sarò grato alla Fiorentina. Il club mi ha fatto sentire a casa".

STAGIONE - "Non si è mai davvero soddisfatti. Posso crescere e dare di più ma sono contento di sentirmi protagonista. Chiesa? La competività non può che essere positiva per la squadra. Riscatto? Io pagherei 5.5 milioni per me (ride ndr)".

L.I.