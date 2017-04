Calciomercato Lazio, accelerata Lotito per blindare Inzaghi

21/04/2017 10:37

CALCIOMERCATO LAZIO INZAGHI / Simone Inzaghi si è reso protagonista di un'ottima stagione alla guida della Lazio. Il tecnico biancoceleste è riuscito a portare la squadra in finale di Coppa Italia ed è stato a lungo in corsa per il terzo posto che sarebbe valso i preliminari di Champions. Il suo lavoro è stato apprezzato a tutte le latitudini, tanto che il suo nome è stato accostato a Juventus, Napoli e Fiorentina in Italia, ma anche a Villarreal e West Ham all'estero. Per questo Lotito, come si legge sulla 'Gazzetta dello Sport', avrebbe deciso di accelerare le trattative per il rinnovo del contratto di Inzaghi e di blindarlo per le prossime stagioni.

M.R.