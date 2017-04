Juventus, nuovo record in Coppa: la Champions può valere 132 milioni

21/04/2017 09:56

CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS RICAVI FINALE / Proseguire il cammino in Champions League non è soltanto motivo d'orgoglio per la Juventus. Il club bianconero infatti ha già messo nelle proprie casse ben 115 milioni, arrivando fino alle semifinali di Coppa. Dal fatturato che aumenta alla maggior attenzione degli sponsor. Un buon cammino europeo, così come lo stadio di proprietà, sono elementi imprescindibili per una big odierna.

La Juventus ha già dalla sua il record di guadagni in Champions League, avendo ottenuto 89.1 milioni di euro nel 2015, potendo evitare di dividere il market pool con le altre italiane, ben presto eliminate. Quest'anno però, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la Juventus ha già ottenuto 39.7 milioni di euro per i risultati, 28 milioni dal market pool del campionato, 30 dal market pool europeo, 16.3 circa dal botteghino e 1 dagli sponsor. Un totale di 115 milioni di euro, ai quali andrebbero aggiunti 13 milioni eventuali per la finale, con la vittoria che varrebbe altri 4.5 milioni. Un record incredibile per i bianconeri, che si ritroverebbero con un tesoro da 132.5 milioni.

L.I.