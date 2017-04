Real Madrid, Ronaldo e Sergio Ramos 'chiamano' Lewandowski

21/04/2017 10:03

LEWANDOWSKI REAL MADRID / Emerge un retroscena di calciomercato sulla partita di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco: secondo quanto riferisce 'AS', Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos avrebbero chiesto a Robert Lewandowski di trasferirsi nelle fila dei 'Blancos' in estate, dicendogli che per lui c'è sempre posto a Madrid. Anche Florentino Perez avrebbe parlato col giocatore, informandosi sulla sua vita privata. L'ipotetico arrivo di Lewandowski è un ulteriore indizio della possibile partenza di uno tra Benzema e Morata (entrambi nel mirino del Milan) a fine stagione.

S.D.