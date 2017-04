Calciomercato Milan, da de Vrij a Aubameyang: ecco il futuro 'undici' rossonero

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

21/04/2017 07:51

CALCIOMERCATO MILAN / A pochi giorni dall'ufficialità del passaggio di proprietà del Milan in mano cinese, inizia a prendere forma la futura formazione rossonera allenata da Vincenzo Montella, anticipata sulle colonne dell'edizione odierna del 'Corriere dello Sport'.

Tra i pali confermatissimo (salvo clamorose sorprese in fase di rinnovo) Donnarumma. Difesa a quattro con (da destra) Abate, Musacchio ('quasi' tutto fatto col Villarreal per 18 milioni), de Vrij e Romagnoli dirottato sulla sinistra. A centrocampo, spazio a Pasalic, Luiz Gustavo (in vantaggio su Kovacic, che l'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane non vuole liberare) e Bonaventura. In attacco, tridente con Suso, Aubameyang (alternativa principale Lacazette) e Deulofeu (o Keita Balde Diao in caso di mancata permanenza dello spagnolo).