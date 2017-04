Calciomercato Roma, accordo raggiunto con Emery

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

21/04/2017 07:33

CALCIOMERCATO ROMA EMERY / 'Emery alla Roma!' è il titolo che campeggia sulla prima pagina di oggi, venerdì 21 aprile, del 'Corriere dello Sport'. Secondo il quotidiano sportivo, l'intesa è stata raggiunta sulla base di un contratto triennale, superiore a quello attuale di Luciano Spalletti, che, in scadenza a giugno, avrebbe confidato ad alcuni calciatori la sua decisione irremovibile di lasciare la Capitale. L'accordo è subordinato al divorzio tra Emery ed il Paris Saint-Germain, ma l'allenatore ex Siviglia avrebbe assicurato di potersi liberare anche in caso di vittoria del titolo in Ligue 1.

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', pur confermando l'avvenuto accordo con il prescelto di Monchi, aggiunge una nuova ipotesi alla già lunga lista di candidati per il 'dopo Spalletti' a Roma: si tratta di Laurent Blanc, ex ct della Francia ed ex allenatore di Bordeaux e Psg, già sondato dal club giallorosso nel 2012 e nel 2013.