Manchester United-Anderlecht, Romero: "Qualificazione troppo sofferta"

21/04/2017 00:43

MANCHESTER UNITED ANDERLECHT/ Romero è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' al termine del match di Europa League tra Manchester United e Anderlecht:

"E' stata una partita troppo sofferta, dopo il primo gol credevamo di aver chiuso il discorso qualificazione. Per fortuna ci siamo riusciti ai supplementari. L'infortunio di Ibrahimovic? Non abbiamo visto Zlatan perché stavamo vedendo i rigori di Besiktas-Lione e lui non era con noi. Chi incontrare in semifinale? Non abbiamo preferenze, ogni avversario sarebbe difficile".

S.F.