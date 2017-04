21/04/2017 00:32

CALCIOMERCATO BORUSSIA MONCHENGLADBACH/ Il Borussia Mönchengladbach guarda in casa del Borussia Dortmund per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Stando a quanto riferito da 'Waz', al club allenato da Dieter Hecking piacciono due calciatori gialloneri: si tratta di Ginter e Kagawa.

S.F.