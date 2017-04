20/04/2017 23:27

NEWS LAZIO/ Intervenuto ai microfoni di 'Lazio Style Radio', Wallace ha fatto il punto della situazione in casa biancoceleste: "Vogliamo tornare a vincere subito dopo il ko con il Napoli e il pareggio del Genoa, siamo una grande squadra e vogliamo vincere sempre. Sappiamo che contro il Palermo sarà importante conquistare i tre punti e faremo di tutto per riuscirci. Il derby? Per adesso pensiamo solamente al Palermo".

S.F.