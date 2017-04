Europa League, Genk-Celta Vigo 1-1: Pione Sisto regala una semifinale storica agli spagnoli

20/04/2017 23:16

EUROPA LEAGUE GENK CELTA VIGO/ Il Celta Vigo è la prima squadra qualificata alle semifinali di Europa League. Dopo la vittoria per 3-2 arrivata nella gara d'andata, ai galiziani è bastato un pareggio per superare il Gent. Star della serata è Pione Sisto: grazie alla sua rete i galiaziani centrano per la prima volta nella loro storia l'approdo in una semifinale europea.

GENK-CELTA VIGO 1-1

63' Pione Sisto (CEL), 67' Trossard (GEN)

S.F.