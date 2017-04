Manchester United, Mourinho in apprensione: infortunio al ginocchio per Ibrahimovic

20/04/2017 23:05

MANCHESTER UNITED INFORTUNIO IBRAHIMOVIC / Brutte, forse bruttissime, notizie per José Mourinho e il Manchester United. Sul finire della sfida contro l'Anderlecht, valida per i quarti di finale di Europa League, Zlatan Ibrahimovic ha dovuto abbandonare il campo per un infortunio al ginocchio destro. Lo svedese ha appoggiato male il piede in fase di ricaduta dopo un contrasto aereo, facendo compiere all'intero arto un movimento innaturale. Immediatamente soccorso, ha abbandonato il terreno di gioco zoppicando vistosamente. Nelle prossime ore verrà sottoposto agli accertamenti del caso. Fino ad allora tutti i tifosi dei 'Red Devils' e lo 'Special One' dovranno trattenere il fiaot.

D.G.