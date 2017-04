21/04/2017 05:05

DIER TOTTENHAM / Il Tottenham non ha intenzione di lasciar partire Eric Dier in estate. A darne notizia è 'Sky Sports', smentendo il rumours di calciomercato emerso nelle scorse ore che ipotizzava un trasferimento del giocatore al Manchester United per 40 milioni di sterline (circa 47 milioni di euro).

S.D.