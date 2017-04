Calciomercato Inter, agente Gabigol: "Futuro già deciso se non giocherà"

20/04/2017 22:54

CALCIOMERCATO INTER AGENTE GABIGOL / Appena 7 presenze (con 81 minuti di gioco totali) e un gol (decisivo) a Bologna: il bilancio della prima stagione italiana di Gabigol è impietoso. Soprattutto se si considera l'ingente investimento che l'Inter ha fatto la scorsa estate per strapparlo al Santos. Il talento brasiliano è diventato quasi un 'caso' per i tifosi nerazzurri che vorrebbero vederlo impiegato più spesso.

E non sono gli unici: "Sono tornato ieri da Milano, dove ho parlato con i dirigenti dell'Inter - ha spiegato l'agente del giocatore, Wagner Ribeiro, a 'Fox Sport Brasil' -. Risolveremo la questione: se non giocherà, o meglio, se non avrà la possibilità di giocare in futuro, non necessariamente da titolare, allora lo manderemo in prestito in un club europeo. Un ritorno in Brasile? No, non tornerà", ha concluso.

D.G.