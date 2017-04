Calciomercato Barcellona, difesa da rifondare: ecco gli obiettivi

20/04/2017 22:36

CALCIOMERCATO BARCELLONA/ Il Barcellona è deciso a rifondare il proprio reparto difensivo. Umtiti non convince, Mathieu è ormai sul viale del tramonto e Mascherano inizia ad accusare qualche problema fisico di troppo. Il solo Piqué non basta per reggere la retroguardia catalana. I dirigenti si stanno guardando attorno alla ricerca di forze fresche. Oltre a Gimenez dell'Atletico Madrid, piaccono molto Yeray Alvarez dell'Athletic Bilbato e Malang Sarr del Nizza: lo rivela 'Mundo Deportivo'.

S.F.