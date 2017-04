Napoli, a giugno Maradona potrebbe tornare azzurro. Ecco quale ruolo ricoprirebbe

Emanuele Catone (Twitter @CatoneEmanuele)

21/04/2017 09:00

NAPOLI DE LAURENTIIS MARADONA / Il Napoli si prepara al rush finale di questa stagione. L'ultimo intenso mese e mezzo prima di tirare le somme di quanto fatto, per poi gettarsi a capofitto nella nuova annata tra calciomercato e nuovi obiettivi. L'unico traguardo raggiungibile rimasto quest'anno è il secondo posto, al momento occupato dalla Roma, distante solamente 2 punti; mancano ancora 6 giornate al termine e tutto quindi può ancora accadere.

Il club partenopeo lavora, però, anche sul mercato dirigenziale con l'obiettivo di ampliare il reparto manageriale per dare sempre più solidità all'assetto societario; uno dei nomi nelle testa del patron Aurelio De Laurentiis è quello di Andrea Abodi, ex presidente della Lega di Serie B che avrebbe già preso in considerazione l'offerta del numero 1 azzurro. Altra personalità ipoteticamente da inserire nello staff, quella che più stuzzica le fantasie dei tifosi e dello stesso De Laurentiis, resta quella di Diego Armando Maradona.

Napoli, Maradona potrebbe ricoprire un ruolo dirigenziale

La leggenda del calcio partenopeo e in generale di quello mondiale, è recentemente tornata a Napoli per far visità alla città e alla squadra. Chiacchierando con il presidente napoletano sarebbe rimbalzata, come riportano insistenti news Napoli, l'idea di tornare a vestire i colori azzurri con il ruolo di ambasciatore del club nel mondo. El Pibe de Oro dovrebbe prima risolvere i propri problemi col Fisco, per poi poter rientrare a tutti gli effetti in Italia, ma lo stesso figlio Diego Jr ha dichiarato che si sta lavorando in questa direzione per riuscire a riportare Maradona in città.

L'ex numero 10 argentino, però, potrebbe arrivare a Napoli già a maggio per festeggiare con la società i 30 anni dal primo scudetto e per ricevere la cittadinanza napoletana onoraria dal Sindaco De Magistris. I tifosi azzurri fremono, il solo nome dell'icona del loro calcio li eccita e li appassiona e poterlo rivedere di nuovo con l'azzurro sul petto, anche se simbolicamente, potrebbe farli esplodere ed irradiare di gioia.