Watford, l'annuncio di Mazzarri: "Resterò qui anche l'anno prossimo"

20/04/2017 22:16

CALCIOMERCATO WATFORD/ Nei giorni in cui si sta facendo largo l'ipotesi di un approdo di Claudio Ranieri sulla panchina del Watford, Walter Mazzarri mette le cose in chiaro e annuncia in conferenza stampa che sarà ancora a lungo l'allenatore degli 'Hornets'.

"Per quanto mi riguarda, resterò al Watford al cento per cento - ha dichiarato Mazzarri - ho un contratto di tre anni e dovrebbe succedere qualcosa di terribile per farmi andare via da qui".

S.F.