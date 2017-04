Inter, Candreva: "Il nostro progetto punta a vincere tutto. Ausilio prendi Mbappe!"

20/04/2017 21:16

INTER CANDREVA / Dopo quattro anni e mezzo alla Lazio, Antonio Candreva ha deciso di sposare l'Inter. E fin qui la sua prima stagione in nerazzurro può dirsi soddisfacente: sono 8 le reti (e altrettanti gli assist) messi a referto dall'esterno in 39 presenze stagionali. Intervistato da 'Sportweek' (l'inserto settimanale de 'La Gazzetta dello Sport') il giocatore ha manifestato tutta la sua felicità per questa nuova avventura: "Alla Lazio ho passato anni fantastici e i tifosi mi hanno fatto sentire importante. Li ringrazierò sempre. Ma anche all'Inter società, compagni e tutto l'ambiente mi hanno accolto alla grande fin dal primo giorno. E' un onore essere chiamati da una delle squadre più importanti d’Europa. Ed è importante che sia stato un italiano il primo giocatore scelto per far parte di un progetto che punta a vincere tutto: campionato, Coppa Italia e Champions". Candreva ha poi lanciato un consiglio di calciomercato al proprio ds, Piero Ausilio: "Chi prenderei tra gli Under 21? Kylian Mbappé del Monaco, 18 anni. Un fenomeno nelle partite di Champions contro il Manchester City".

D.G.