Calciomercato Fiorentina, Antognoni conferma: a giugno salta la panchina di Sousa

20/04/2017 21:25

CALCIOMERCATO FIORENTINA/ La notizia era nell'aria ormai già da tempo, ma adesso è quasi ufficiale: Paulo Sousa lascerà la Fiorentina a fine stagione. La conferma è arrivata tramite le parole di Giancarlo Antognoni: "Addio con Paulo Sousa? Sarà tranquillo - ha dichiarato il dirigente viola a 'Italia 7' - si critica lui per alcune cose, ma la prima fase dello scorso campionato è stata bella. Dopo ci sono state delle problematiche e si è adagiato un po', ma sono cose che possono succedere. Lui è un bravo allenatore, ha iniziato bene ma non ha finito come ci si aspettava".

S.F.