VIDEO CM.IT - Fantacalcio, 33a giornata: consigli e top 11

21/04/2017 15:30

FANTACALCIO SERIE A 33 GIORNATA / Torna la serie A e con essa il fantacalcio. La 33a giornata si apre con il match delle 18.00 tra Atalanta e Bologna. In serata va in scena Fiorentina-Inter, un'autentica ultima spiaggia per entrambe le squadre. La prima sfida della domenica, in programma alle 12.30, sarà Sassuolo-Napoli. Alle 15.00 scenderanno in campo Chievo-Torino, Lazio-Palermo, Milan-Empoli, Sampdoria-Crotone e Udinese-Cagliari. In serata, invece, la Juventus, reduce dall'incontro con il Barcellona, se la vedrà con il Genoa. Il turno andrà, poi, in archivio lunedì, alle 20.45, con Pescara-Roma. Calciomercato.it vi propone la top 11 e i consigli per il Fantacalcio della 33a giornata della Serie A 2016/2017, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio: top 11 e consigli 33a giornata Serie A

(3-4-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Caldara, Conti; Perisic, Birsa, Gomez, Milinkovic-Savic; Dzeko, Higuain, Immobile. Panchina: Szczesny; Acerbi, De Vrij; Suso, Pellegrini; Belotti, Zapata.

Atalanta-Bologna sabato ore 18.00

CHI SCHIERARE: Torna Gomez e con lui i suoi bonus. Puntateci senza dubbio. Ok anche Conti. Tra i rossoblu occhio a Di Francesco.

CHI EVITARE: Petagna-Destro: il gol manca ormai da tempo. Puntate su altri.

FATTORE BONUS: Cristante-Petkovic: e se la sorpresa arrivasse dalla panchina?

Fiorentina-Inter sabato ore 20.45

CHI SCHIERARE: Babacar-Ilicic: vedono nerazzurro e si trasformano. Icardi-D'Ambrosio: con loro si può stare tranquilli.

CHI EVITARE: Tomovic: il malus è dietro l'angolo, non pensateci. Out anche Nagatomo: dopo Suso arriva Bernardeschi. Sarà dura.

FATTORE BONUS: le palle alte sono un problema: Astori può stupire. Eder troverà spazio, può far male anche in pochi minuti.

Sassuolo-Napoli domenica ore 12.30

CHI SCHIERARE: Mertens-Insigne: impossibile non puntarci! Pellegrini: può sorprendervi anche con gli azzurri.

CHI EVITARE: Lirola: per lui sarà un vero incubo. Lasciatelo fuori così come Ghoulam. Strinic sembra ormai diventato il titolare.

FATTORE BONUS: e se a trovare il jolly fosse proprio lui, Cannavaro? Jorginho: la crescita è costante, ora manca solo il gol.

Udinese-Cagliari domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: nel girone di ritorno è un altro giocatore: con Zapata andate sul sicuro. Pronti a regalare bonus anche Jankto, Borriello e Sau.

CHI EVITARE: Felipe: condizioni ancora precarie e l'attacco sardo è in forma. Tachtsidis: potrebbe pagare i ritmi alti.

FATTORE BONUS: Thereau: non al meglio ma il gol può starci. Joao Pedro ci sorprende ancora?

Sampdoria-Crotone domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Skriniar-Schick: giovani alla ribalta! Puntateci. Tra i calabresi è Stoian il fantaconsigliato

CHI EVITARE: Regini: da terzino non ci convince e il suo posto è a rischio. Out anche Barberis.

FATTORE BONUS: Bruno Fernandes: in giornata può tirar fuori il coniglio dal cilindro. Trotta: è in crescita, il gol potrebbe finalmente arrivare.

Lazio-Palermo domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Immobile un must in casa. Rispoli dovrebbe esserci in difesa, ma il compito non è facile.

CHI EVITARE: Keita potrebbe partire dalla panchina, anche se non fa differenza per lui. Fulignati-Posavec? Comunque no.

FATTORE BONUS: Oltre Anderson ci si aspetta qualcosa da Milinkovic. Nestorovski piace sempre.

Chievo-Torino domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Birsa fantacalcisticamente è il migliore. Belotti inamovibile, ok Baselli.

CHI EVITARE: Rientri e ko nel Chievo: evitare la difesa stavolta. Benassi-Valdifiori in ritardo.

FATTORE BONUS: Torna Inglese e può essere una soluzione, ma meglio Castro. Ljajic è rischioso come al solito, però può sfornare il bonus.

Milan-Empoli domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Suso-Deulofeu le idee migliori. El Kaddouri è in forma e si potrebbe tentare.

CHI EVITARE: Bacca mette la freccia su Lapadula: occhio, uno fuori. No all'attacco azzurro.

FATTORE BONUS: Se uscisse una partita tiratissima? Donnarumma-Skorupski se pensate ad un 'San Siro' da zero gol.

Juventus-Genoa domenica ore 20.45

CHI SCHIERARE: Higuain c'è, Dybala pure: già sapete. Simeone scommessa intrigantissima!

CHI EVITARE: Cuadrado-Marchisio verso l'out. Evitare il pacchetto arretrato dei liguri.

FATTORE BONUS: Sui calci piazzati diciamo Bonucci. Piccola fiche anche su Ntcham.

Pescara-Roma lunedì ore 20.45

CHI SCHIERARE: Dzeko per forza, El Shaarawy sale. Caprari unico su cui si può puntare negli abruzzesi.

CHI EVITARE: Perotti può rimanere fuori adesso. Tutta la retroguardia pescarese in blocco.

FATTORE BONUS: Facile Salah, sui piazzati un occhio a Manolas. Memushaj nome spendibile.