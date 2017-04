Calciomercato Milan, Dzeko la prima alternativa a Aubameyang

20/04/2017 20:41

CALCIOMERCATO MILAN DZEKO AUBAMEYANG / Con la nuova proprietà ormai insediatasi, il Milan è alla ricerca di un bomber da novanta per la prossima stagione. Tra i vari profili c'è anche quello di Edin Dzeko, attuale capocannoniere della Serie A in concomitanza con Belotti. Tra Bacca e Montella non sembra essere mai scattato il giusto feeling, tanto che nei giorni precendenti il 'Diavolo' ha operato il blitz per uno dei grandi obiettivi del prossimo calciomercato: l'ex Pierre Emerick Aubameyang.

Come mette in evidenza 'Premium Sport', però, se l'assalto alla punta del Borussia Dortmund dovrebbe fallire, la dirigenza rossonera virerebbe tutte le proprie attenzioni sullo stesso Dzeko, che ha un costo più abbordabile rispetto al gabonese e che potrebbe lasciare la Roma qualora Spalletti dovesse dire addio alla Capitale. "Dzeko via a fronte di un'offerta shock? Questa è una domanda che bisognerebbe fare alla Roma", le sibilline parole che l'agente del bosniaco, Silvano Martina, ha rilasciato quest'oggi.

D.G.