Calciomercato Inter, Alderweireld spegne i rumors: "Orgoglioso di giocare col Tottenham"

20/04/2017 20:18

CALCIOMERCATO INTER ALDERWEIRELD TOTTENHAM / Tra i vari nomi per rinforzare la difesa dell'Inter del prossimo anno c'è anche il suo. Toby Alderweireld nel frattempo, però, lancia messaggi d'amore al Tottenham, il suo attuale club: "Con questa squadra – ha detto all''Evening Standard' – e con tutte le persone che lavorano per essa, sono sicuro al 100% che vinceremo dei trofei. Se non sarà in questa stagione, sarà nella prossima. Stiamo facendo di tutto per vincere qualcosa già da quest'anno. A volte è tutta questione di particolari: lo scorso anno abbiamo perso il campionato, ma abbiamo continuato a lottare e in questa stagione abbiamo già fatto 71 punti, uno in più di tutto lo scorso campionato. Nonostante la delusione del 2016 abbiamo mantenuto la voglia di combattere".

Il terzino belga è legato agli 'Spurs' fino al 2019 ma c'è una clausola che permette al club di estendere il contratto di un ulteriore anno: "Quando ho firmato il contratto è stato per rimanere un certo numero di anni. Sono contento di come stanno andando le cose. Sono felice e orgoglioso di giocare nel Tottenham".

D.G.