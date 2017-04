Calciomercato Juventus, conferme su Tolisso: bianconeri in vantaggio

20/04/2017 19:36

CALCIOMERCATO JUVENTUS TOLISSO / La pista che può portare Corentin Tolisso alla Juventus si fa sempre più concreta. Nonostante l'interesse del Manchester City, 'L'Equipe' conferma che i bianconeri sono in netto vantaggio sulle concorrenti per il promettente centrocampista del Lione. Come già anticipato tempo fa dalla nostra redazione, Tolisso può arrivare alla Juventus per 45 milioni di euro. La trattativa con Aulas procede e presto potrebbe dare i suoi frutti.

N.L.C.