20/04/2017 19:22

CALCIOMERCATO ATALANTA CORNELIUS / L'Atalanta è vicina a chiudere il primo colpo per la prossima stagione. Secondo 'Sky', sarebbe ormai a un passo dalla firma Andrea Cornelius, attaccante del Copenhagen. 24 anni, 16 gol totali in questa stagione, il suo profilo potrebbe essere l'ideale in vista di una possibile campagna europea. Il costo totale dell'operazione dovrebbe aggirarsi sui 3,5 milioni di euro.

N.L.C.