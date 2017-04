Fiorentina, Saponara si auto-bacchetta

20/04/2017 18:56

FIORENTINA SAPONARA / Riccardo Saponara non cerca scusanti e sa che il suo impatto con la maglia viola non è stato dei migliori. Parlando a 'Sky', il trequartista della Fiorentina racconta: "Il mio contributo è molto superiore rispetto a quanto fatto finora. Ho bisogno di tempo per trovare il feeling con i compagni di reparto, sono cose che arrivano con il passare dei mesi. Con l'Inter è una gara fondamentale per l'Europa: vogliamo recuperare punti su una diretta concorrente".

B.D.S.