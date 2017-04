20/04/2017 19:02

FIORENTINA INTER ANSALDI / La notizia era nell'aria già da ieri, oggi è arrivata la conferma. Cristian Ansaldi non prenderà parte all'impegno dell'Inter contro la Fiorentina. Come si apprende da 'Sky', l'argentino non ha recuperato dal problema agli adduttori. A questo punto sabato sera è scontata la presenza al suo posto di Nagatomo sull'out mancino della difesa nerazzurra.

N.L.C.