20/04/2017 18:33

NAPOLI HAMSIK / Piccolo campanello d'allarme in casa Napoli. Il capitano azzurro Marek Hamsik, infatti, quest'oggi ha svolto allenamento differenziato rispetto al resto del gruppo, che ha svolto il programma regolare della seduta agli ordini di Sarri. Le condizioni dello slovacco andranno valutate in vista della trasferta di domenica alle ore 12.30 contro il Sassuolo. In preallerta Zielinski per sostituirlo.

N.L.C.