Calciomercato Juventus, Diego Costa rifiuta i bianconeri

Nicola Lo Conte

20/04/2017 18:04

CALCIOMERCATO JUVENTUS DIEGO COSTA HIGUAIN LUKAKU / Il calciomercato Juventus è già in fermento in vista della prossima stagione e vivrà non solo sui possibili rinforzi a centrocampo, ma anche sui nomi per il reparto avanzato. Il cambio di modulo effettuato da Allegri con il passaggio in pianta stabile al 4-2-3-1 ha rivelato come davanti la coperta in casa bianconera sia piuttosto corta, soprattutto a causa dell'infortunio di Pjaca. Inoltre, il futuro di Mandzukic è piuttosto in bilico: non è detto che il croato rimanga anche il prossimo anno. Ecco perché serve rinforzare l'attacco, se possibile con giocatori che permettano di mantenere elevato il livello della rosa.

Calciomercato Juventus, Diego Costa dice 'no': attaccante cercasi

In particolare, servirà trovare un sostituto di Gonzalo Higuain. Il 'Pipita' al centro dell'attacco non potrà sempre giocarle tutte e ogni tanto avrà bisogno di tirare il fiato. Il 'Sun' svela che i bianconeri avevano effettuato un sondaggio con il Chelsea per Diego Costa, ma l'attaccante ispanobrasiliano avrebbe declinato l'offerta. L'idea di fare da vice all'argentino, evidentemente, non lo solleticava. La ricerca continua, ma in ottica calciomercato non sarà facile condurla in porto. Attaccanti del livello di Higuain ce ne sono pochi in giro, e non è detto che sia possibile prenderli. Per esempio, la richiesta dell'Everton per Lukaku, superiore ai 100 milioni di euro, sembra oggettivamente fuori mercato. Piace sempre molto Lacazette, ma la concorrenza per l'attaccante del Lione è agguerrita e oltretutto le incognite di una trattativa con il vulcanico presidente francese Aulas sono sempre dietro l'angolo. L'alternativa a questo punto potrebbe essere giocare d'anticipo e iniziare il rinverdimento della rosa, già avviato in altri reparti, anche in prima linea. In questo solco si inserirebbe il nome di Patrik Schick. Il 21enne della Sampdoria ha già mostrato le sue notevoli qualità, un'altra operazione alla Dybala potrebbe garantire ai campioni d'Italia il bomber di domani.