Santa Fe-Santos, gaffe dello speaker: minuto di silenzio per Oliveira. Ma è in campo!

20/04/2017 17:50

SANTA FE SANTOS OLIVEIRA / Ricardo Oliveira è ricordato in Italia per una sua breve e poco fortunata esperienza al Milan. Oggi l'attaccante brasiliano balza di nuovo agli onori della cronaca per un episodio davvero curioso. Siamo all'inizio della partita di coppa Libertadores tra Santa Fe e Santos, quando lo speaker dello stadio annuncia un minuto di silenzio per la morte di Oliveira! Peccato che il calciatore non solo sia vivo e vegeto, ma era presente anche in campo. L'ex rossonero nel dopo gara ha ammesso di non essersi accorto della gaffe. In realtà il minuto di silenzio era stato richiesto dal club brasiliano per commemorare Kaneco, ex calciatore vittima del cancro.

B.D.S.