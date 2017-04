Calciomercato, ag. Tevez: "Vuole tornare al Boca Juniors"

20/04/2017 17:36

CALCIOMERCATO TEVEZ SHANGHAI BOCA JUNIORS / Carlos Tevez pensa già al ritorno in Argentina, con la maglia del Boca Juniors. Parola del suo agente, Adrian Ruocco, che ai microfoni di 'Tyc Sports' ha anticipato le intenzioni del suo assistito: "Bisogna aspettare fino ad agosto - ha detto - ma ci sono buone probabilità che giochi la prossima Libertadores. Il presidente del Boca, Angelici, si recherà in Cina per risolvere la situazione con lo Shanghai. Dopo il primo anno di contratto, basterà pagare una clausola e il Boca intende pagarla". Nessuna possibilità, dunque, di vedere nuovamente l''Apache' in Serie A, magari con le maglie di Milan o Inter.

N.L.C.