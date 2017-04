Calciomercato Fiorentina, scaduta clausola per rinnovo Paulo Sousa

20/04/2017 17:10

CALCIOMERCATO FIORENTINA RINNOVO SOUSA / Gli indizi sul probabile addio di Paulo Sousa alla panchina della Fiorentina si susseguono, ora è arrivato, probabilmente, anche quello definitivo. Secondo 'Sky Sport', è scaduto il termine entro il quale la società viola poteva esercitare il rinnovo automatico del contratto del portoghese per un altro anno. L'ex tecnico del Basilea è dunque libero di cercarsi un'altra squadra per la prossima stagione. Le ipotesi, come noto, non mancano: si è parlato spesso del Borussia Dortmund, ma, negli ultimi giorni, ha preso corpo la candidatura dell'Inter. Che lo scontro diretto di sabato tra viola e nerazzurri sia l'occasione per un primo abboccamento?

N.L.C.