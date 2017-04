Calciomercato Roma, da Driussi a Jesus Navas: il punto sugli obiettivi giallorossi

Michele Spuri

20/04/2017 17:02

CALCIOMERCATO ROMA JESUS NAVAS DRIUSSI / Il campionato si avvia alla conclusione e già da tempo i club stanno affinando le proprie strategie per il calciomercato estivo. Dato ormai per quasi scontato l'addio di Luciano Spalletti, la priorità del calciomercato Roma è senza dubbio rappresentata dal reperimento di un nuovo allenatore. I nomi che vanno per la maggiore sono quelli di Emery, Di Francesco ed Emery. Spostandoci sul fronte giocatori,. la trattativa per Kessie è ormai ai dettagli, all’Atalanta andranno 25 milioni ed eventualmente il prestito di un giovane. In attacco sono due i nomi nuovi che piacciono, entrambi sono giovani: il primo è Sebastian Driussi, attaccante classe ’96 del River Plate che piace anche alla Sampdoria, il secondo è Amin Younes 23enne esterno offensivo classe dell’Ajax.

Calciomercato Roma, si insiste per Jesus Navas

Con l’arrivo di Monchi come ds uno degli obiettivi principali è diventato Jesus Navas. Il calciatore spagnolo è in scadenza di contratto con il Manchester City, la società giallorossa avrebbe pronto un contratto triennale per strapparlo alla concorrenza del Siviglia. Per il centrocampo si continuano a monitorare Lucas Torreira, che viene valutato 15 milioni di euro dalla Sampdoria, e Oguzhan Özyakup, 24enne calciatore del Besiktas cercato anche dall’Inter. Il nome nuovo è invece Bartosz Kapustka del Leicester.