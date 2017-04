20/04/2017 16:54

CALCIOMERCATO REAL MADRID DE GEA MANCHESTER UNITED / Il Real Madrid torna alla carica per David de Gea.

Il club di Florentino Perez è intenzionato a far di tutto per riportare in Spagna il portiere del Manchester United. I capitolini - secondo quanto riportato da 'The Sun' - sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 60 milioni di sterline per convincere i 'Red Devils' a cedere lo spagnolo classe '90.

M.S.