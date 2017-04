Calciomercato Milan, da Musacchio ad Aubameyang: il punto sui possibili acquisti

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

20/04/2017 16:57

CALCIOMERCATO MILAN MUSACCHIO AUBAMEYANG / Il calciomercato Milan estivo, grazie all'avvento della nuova proprietà cinese, promette scintille. L'amministratore delegato Marco Fassone ha annunciato l'esistenza di un budget importante per la campagna acquisti e pertanto tutti si attendono colpi di buona fattura. Per compiere un salto di qualità e poter lottare per un posto in Champions League, la squadra rossonera va rinforzata in maniera importante nel prossimo calciomercato. Ogni reparto ha bisogno di innesti e sicuramente mister Vincenzo Montella può indicare la rotta da seguire, spiegando a Fassone stesso e al direttore sportivo Massimiliano Mirabelli quali sono le sue esigenze. Un primo vertice c'è già stato tra loro a Casa Milan martedì sera e altri ce ne saranno prossimamente.

Calciomercato Milan, i possibili arrivi in casa rossonera

Per quanto riguarda la difesa l'obiettivo principale per rinforzare il pacchetto di centrali è sempre Mateo Musacchio del Villarreal. E' già emerso che tra il Milan e Musacchio ci sarebbe già un accordo di massima, mentre manca quello sul prezzo del cartellino con il club spagnolo. Essendo l'ex River Plate in scadenza di contratto nel 2018, la valutazione è scesa a 16-18 milioni di euro. Chi può arrivare a titolo gratuito è Ivan Kolasinac, che dal 1° luglio sarà svincolato dallo Schalke 04. Arsène Wenger ha smentito l'accordo con l'Arsenal per Kolasinac, dunque i rossoneri rimangono in corsa per il 23enne terzino sinistro bosniaco. Un'alternativa è Ricardo Rodriguez del Wolfsburg, svizzero valutato circa 22 milioni.

Per il centrocampo i nomi più caldi al momento sono quelli di Cesc Fabregas, Luiz Gustavo e Milan Badelj. A Montella piace molto pure Corentin Tolisso, ma il Lione chiede almeno 40 milioni e sulle sue tracce c'è anche la Juventus. In attacco i sogni portano i nomi di Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) e Alvaro Morata (Real Madrid), entrambi molto difficili da realizzare visti i costi dei rispettivi cartellini. Il Milan attende poi il Barcellona per capire le intenzioni su Gerard Deulofeu. Se non sarà possibile trattenerlo in rossonero, Mirabelli potrebbe andare all'assalto del suo vecchio pupillo Keita Baldé Diao della Lazio.