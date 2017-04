Pescara-Roma, precedenti e statistiche con Irrati

Michele Spuri

20/04/2017 16:28

PESCARA ROMA PRECEDENTI IRRATI / Lunedì sera allo 'Stadio Adriatico' di Pescara andrà in scena il posticipo della 14esima giornata di ritorno di Serie A tra il Pescara di Zeman e la Roma di Luciano Spalletti. I giallorossi dopo la battuta d’arresto casalinga contro l’Atalanta, hanno visto aumentare la distanza a 8 punti dalla capolista Juventus, con lo scontro diretto di ritorno da disputarsi ancora all’Olimpico, mentre gli abruzzesi provengono dalla sconfitta proprio contro i campioni d’Italia in carica. A dirigere l’incontro di lunedì sarà il signor Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, mentre gli assistenti saranno Marzaloni e Vivenzi, con Massa e Rapuano addizionali. Il quarto ufficiale sarà Manganelli. In ottica news Roma, analizzeremo precedenti e statistiche del fischietto toscano con i giallorossi.

Pescara-Roma, statistiche e precedenti Irrati

Per Irrati sarà la partita numero 71 da dirigere, e la seconda tra il Pescara e la Roma. L’unico precedente risale alla gara di andata di questa stagione, quando i giallorossi si imposero per 3 a 2. Sono 10 in totale le gare dirette con il club capitolino (9 in campionato e 1 in Coppa Italia, la semifinale di andata persa contro la Lazio), con il bilancio di 4 vittorie giallorosse, 4 pareggi e 2 sconfitte. Con gli abruzzesi invece il bilancio è di 2 vittorie per il Pescara, 3 pareggi e 3 sconfitte.