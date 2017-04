Calciomercato, Inter vigile su Mertens. E individua il bomber del futuro

Stefano Migheli

20/04/2017 16:30

CALCIOMERCATO INTER / Il calciomercato Inter punta due distinti bomber per la prossima stagione: si tratta di Dries Mertens del Napoli e di Luis Marcelo Torres, classe 1998, attaccante argentino del Boca Juniors e rivelazione nello scorso campionato sudamericano Sub-20. L'Inter monirota sempre la situazione dell'attaccante del Napoli ed è pronta a garantirgli 5 milioni di euro per 3 anni ma a partire dal 2018, ovvero dall'anno della scadenza del contratto. Questa situazione non è affatto gradita al club partenopeo che sembra aver trovato l'accordo col belga, ma non ha ancora ufficializzato l'affare. Dunque, i nerazzurri puntano a prenderlo a parametro zero e sull'offerta generosissima per ottenere il sì dell'esterno, quest'anno inventato come centravanti con ottimi risultati.

Calciomercato Inter, piace Torres per il futuro

Tuttavia, l'Inter guarda al futuro non solo per la prossima stagione ma anche per i prossimi anni. In quest'ottica ecco spuntare Torres, giocatore ambito da tantissimi club italiani. La società di Buenos Aires è disposta a scontare di circa 4-5 milioni la clausola rescissoria fissata a 9 milioni di euro, a patto che venga inserito il premio del 20% sulla futura rivendita. L'Inter potrebbe avere la meglio ed allearsi nel prossimo calciomercato con un club (Chievo, Bologna, Udinese, Sassuolo, Atalanta e Palermo hanno già parlato con il suo entourage) per perfezionare l'operazione, al fine di tesserarlo e mandarlo in prestito sia a causa dello status di extracomunitario, sia per garantirgli quella crescita necessaria per l'ambientamento in Serie A. Su di lui c'è anche la concorrenza degli immancabili club stranieri, su tutti club inglesi e francesi (Marsiglia di Garcia in pole).