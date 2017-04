FOTO CM.IT - Calciomercato, Ranieri: "Non andrei alla Lazio. Nazionali? Preferisco i club"

Andrea Corti (@cortionline) / M.S.

CALCIOMERCATO RANIERI TOR VERGATA / Claudio Ranieri torna a parlare. L'ex tecnico del Leicester ha ricevuto questo pomeriggio il 'Premio Tor Vergata Etica nello Sport', rispondendo alle domande dei giornalisti presenti, tra i quali quelli di Calciomercato.it: "Vincere a Roma sarebbe stato magnifico - ammette l'esperto allenatore - Ma il successo planetario che ha avuto il Leicester non lo avrebbe avuto il club giallorosso"

FUTURO - Inevitabile parlare del futuro - "In Italia vorrei un buon progetto - ammette Ranieri - La Lazio? No la Lazio no perché la mia carriera la sto concludendo. Ad inizio carriera l'avrei accettata. La rispetto e mi piace come gioca. Ci sono state alcune proposte di Nazionali ma ho toccato la Grecia e sono rimasto scottato. Preferisco avere giocatori tutti i giorni".