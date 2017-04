Calciomercato Napoli, l'agente di Koulibaly a Castelvolturno

20/04/2017 15:51

CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / Giorni caldi per il calciomercato in casa Napoli. Sono queste le ore per il rinnovo di Lorenzo Insigne, pronto a legarsi a vita al club del presidente De Laurentiis.

Proprio in questi istanti, secondo quanto raccontato da 'Sky Sport', sarebbe arrivato a Castelvolturno, Bruno Satin, agente di Koulibaly, per un colloquio con il ds Giuntoli. Nei giorni scorsi era stata la volta anche dell'entourage di Mertens per discutere del suo futuro con il Napoli.

M.S.