Verona, UFFICIALE: stagione finita per Zuculini

20/04/2017 15:27

VERONA TEGOLA ZUCULINI INFORTUNIO / Tegola in casa Verona. Il tecnico dei gialloblu, Pecchia, dovrà fare a meno di Franco Zuculini per il finale di stagione. L'artroscopia diagnostica - come si legge sul sito ufficiale del club - ha confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il giocatore è stato già operato. I tempi di recuperato saranno stabiliti in base all'evoluzione del quadro clinico.

M.S.